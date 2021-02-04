Приостановлено движение на «фиолетовой» ветке московского метро

На «фиолетовой» ветке московского метро сломался состав на перегоне «Планерная» - «Октябрьское поле», сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

По этой причине приостановлено движение поездов от станции «Планерная» до станции «Октябрьское поле» в сторону центра.

Отмечается, что пущены компенсационные маршруты Мосгортранса.

Как сообщалось, скорость интернета в московском метро в текущем году увеличат за счет использования стандарта Wi-Fi 6. Скорость интернета станет более 200 Мбит/сек.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Московское МетроМосква
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры