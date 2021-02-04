Приостановлено движение на «фиолетовой» ветке московского метро
На «фиолетовой» ветке московского метро сломался состав на перегоне «Планерная» - «Октябрьское поле», сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
По этой причине приостановлено движение поездов от станции «Планерная» до станции «Октябрьское поле» в сторону центра.
Отмечается, что пущены компенсационные маршруты Мосгортранса.
Как сообщалось, скорость интернета в московском метро в текущем году увеличат за счет использования стандарта Wi-Fi 6. Скорость интернета станет более 200 Мбит/сек.
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