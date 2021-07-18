Приостановлена работа участка красной ветки московского метро

Это связано со строительством Большой кольцевой линии. Как ожидается, в сентябре откроется юго-западный участок БКЛ. В центре зала на «Проспекте Вернадского» построят пересадку на одноимённую станцию Большой кольцевой линии.

После открытия юго-западного участка на станции «Проспект Вернадского» станет свободнее почти на 15%, а южные участки Калужско-Рижской, Серпуховско-Тимирязевской, Замоскворецкой, Люблинско-Дмитровской и других линий разгрузятся на 15-18%.

На время закрытия участка Сокольнической линии будут курсировать бесплатные автобусы. Интервал — меньше минуты.

Как сообщалось, интеграционные возможности для новых линий метрополитена были заложены именно в конструкции действующей станции «Проспект Вернадского» на красной ветке. Для строительства пересадочной станции предстоит уложить порядка 400 кубометров бетона.

