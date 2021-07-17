Андрей Бочкарёв: Продолжается строительство пересадки между станциями «Проспект Вернадского» Большой кольцевой и Сокольнической линий метро

Продолжается строительство пересадки между одноименными станциями «Проспект Вернадского» Большой кольцевой (БКЛ) и Сокольнической линий метрополитена столицы. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Интеграционные возможности для новых линий метрополитена были заложены именно в конструкции действующей станции «Проспект Вернадского» на красной ветке. Для строительства пересадочной станции предстоит уложить порядка 400 кубометров бетона.

Часть «красной» ветки метро на юго-западе Москвы закроется 17 июля

«На «Проспекте Вернадского» Большого кольца метро над платформенной частью станции проектировщики предусмотрели балконы, по которым пассажиры смогут пройти к зоне пересадки на Сокольническую линию метро. Общая длина подземного пешеходного перехода между станциями составит порядка 70 метров», – пояснил Бочкарев.

Одновременно рабочие производят вынос инженерных систем, отметил генеральный директор АО «Мосинжпроект» (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик по строительству новых линий и станций московского метро) Юрий Кравцов.

«Следующим этапом будет производиться устройство технологического проема в пассажирской зоне действующего метрополитена и возведение лестничных маршей в средней части платформенного участка станции Сокольнической линии, по которым пассажиры будут осуществлять пересадку», – уточнил генподрядчик.

На базе метро «Проспект Вернадского» как части Большого кольца метро будет организован транспортно-пересадочный узел. Он разгрузит центральные линии столичного метрополитена и южный участок Арбатско-Покровской и Сокольнической веток столичной подземки, улучшит транспортное обслуживание территории МГУ им. М.В. Ломоносова.

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ФОТО: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы
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