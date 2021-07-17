Андрей Бочкарёв: Продолжается строительство пересадки между станциями «Проспект Вернадского» Большой кольцевой и Сокольнической линий метро
Продолжается строительство пересадки между одноименными станциями «Проспект Вернадского» Большой кольцевой (БКЛ) и Сокольнической линий метрополитена столицы. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Интеграционные возможности для новых линий метрополитена были заложены именно в конструкции действующей станции «Проспект Вернадского» на красной ветке. Для строительства пересадочной станции предстоит уложить порядка 400 кубометров бетона.
«На «Проспекте Вернадского» Большого кольца метро над платформенной частью станции проектировщики предусмотрели балконы, по которым пассажиры смогут пройти к зоне пересадки на Сокольническую линию метро. Общая длина подземного пешеходного перехода между станциями составит порядка 70 метров», – пояснил Бочкарев.
Одновременно рабочие производят вынос инженерных систем, отметил генеральный директор АО «Мосинжпроект» (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик по строительству новых линий и станций московского метро) Юрий Кравцов.
«Следующим этапом будет производиться устройство технологического проема в пассажирской зоне действующего метрополитена и возведение лестничных маршей в средней части платформенного участка станции Сокольнической линии, по которым пассажиры будут осуществлять пересадку», – уточнил генподрядчик.
На базе метро «Проспект Вернадского» как части Большого кольца метро будет организован транспортно-пересадочный узел. Он разгрузит центральные линии столичного метрополитена и южный участок Арбатско-Покровской и Сокольнической веток столичной подземки, улучшит транспортное обслуживание территории МГУ им. М.В. Ломоносова.
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