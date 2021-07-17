Андрей Бочкарёв: Продолжается строительство пересадки между станциями «Проспект Вернадского» Большой кольцевой и Сокольнической линий метро

Продолжается строительство пересадки между одноименными станциями «Проспект Вернадского» Большой кольцевой (БКЛ) и Сокольнической линий метрополитена столицы. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Интеграционные возможности для новых линий метрополитена были заложены именно в конструкции действующей станции «Проспект Вернадского» на красной ветке. Для строительства пересадочной станции предстоит уложить порядка 400 кубометров бетона.