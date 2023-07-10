Приостановлена работа Керченской переправы
10 июля 202303:29
Остановлена работа Керченской переправы из-за погодных условий, сообщает РИА Новости.
Этому способствовал в частности сильный ветер.
Переправу откроют, когда позволят погодные условия.
Ранее на Керченской переправе заработали два больших десантных корабля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru