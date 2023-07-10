Приостановлена работа Керченской переправы

Остановлена работа Керченской переправы из-за погодных условий, сообщает РИА Новости.

Керченская паромная переправа закрылась из-за Крымского моста

Этому способствовал в частности сильный ветер.

Переправу откроют, когда позволят погодные условия.

Ранее на Керченской переправе заработали два больших десантных корабля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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