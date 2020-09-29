Керченская паромная переправа закрылась из-за Крымского моста

В России закрыли Керченскую паромную переправу. Об этом со ссылкой на оператора "АнРуссТранс" сообщает информационное агентство "Крыминформ".



Глава компании Василий Анненков рассказал, что последнюю партию вагонов паром перевёз 28 сентября, и теперь заказов на железнодорожные перевозки у компании больше нет, поэтому было принято решение остановить работу переправы. Вместе с закрытием переправы прекратил работу и морской порт, под сокращение попали около 300 человек.

В "АнРуссТранс" также сообщили, что закрытие переправы связано с открытием Крымского моста. После запуска автомобильного движения переправа стала заниматься транспортировкой железнодорожных вагонов, а после открытия железнодорожной части моста, спрос на морское сообщение упал ещё больше.



Напомним, автомобильная часть Крымского моста была открыта в мае 2018 года, а железнодорожная - в декабре 2019-го. За два года по нему проехали 9,5 миллиона автомобилей, а пассажирские поезда перевезли свыше 200 тысяч пассажиров.

