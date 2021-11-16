Приостановка сертификации «Северного потока 2» может затянуться на месяц
Задержка процесса сертификации «Северного потока 2» может продлиться четыре-шесть недель. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на немецкий дипломатический источник.
По словам источника, приостановка – способ наиболее эффективно выполнить требования немецкого законодательства. «На общих сроках сертификации она не скажется. Их увеличения ожидать не стоит», – подчеркнул он.
Ранее Федеральное сетевое агентство Германии объявило о приостановке процедуры сертификации «Северного потока 2» до завершения создания дочерней компании «Nord Stream 2 AG» для передачи ей основных активов и кадровых ресурсов.
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