«Приобщились к церкви»: Около 85% русских посещали храм как минимум один раз

В храм ходит большинство русских, хотя не все это делают часто, отметил в эфире НСН Роман Силантьев. 

Если человек не православный, русским он может быть перестать, рассказал НСН директор правозащитного центра Всемирного русского народного собора Роман Силантьев.

Ранее патриарх Кирилл в ходе проповеди заявил, что только православные люди, которые ходят в храм, могут считать себя русскими. По его словам, принадлежность к русскому народу должна сопровождаться «глубокой православной верой». Силантьев согласен с патриархом.

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«Дело в том, что если человек не православный, русским он может быть перестать. В храм ходит большинство русских, хотя не все это делают часто. Но, так или иначе, примерно 85% посещали храм как минимум один раз. Хотя бы свечку поставить ходит большая часть русских. Советская власть хотела создать советского человека, русские люди должны были со временем исчезнуть, как и все остальные национальности… Поэтому если люди разделяют ценности компартии, советской власти, значит им будет логично именовать себя советскими людьми. При этом подавляющее большинство, рожденных в СССР, приобщились к церкви», - сказал Силантьев.

Он также рассказал, что татары и башкиры являются россиянами, но не русскими.

«Есть татары, которые живут в России, а есть татары из Афганистана... Татары и башкиры себя никогда не считали русскими. Есть русские, есть нерусские, это нормально», - резюмировал собеседник НСН.

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, регулярно посещают храм, мечеть или синагогу лишь 15% россиян. ВЦИОМ предположил, что это говорит о том, что россияне уходят от религиозных институтов в сторону индивидуальных духовных практик, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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