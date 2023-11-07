«Приобщились к церкви»: Около 85% русских посещали храм как минимум один раз

Если человек не православный, русским он может быть перестать, рассказал НСН директор правозащитного центра Всемирного русского народного собора Роман Силантьев.

Ранее патриарх Кирилл в ходе проповеди заявил, что только православные люди, которые ходят в храм, могут считать себя русскими. По его словам, принадлежность к русскому народу должна сопровождаться «глубокой православной верой». Силантьев согласен с патриархом.