Патриарх Кирилл призвал православных идти защищать Отечество

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал православных идти на защиту Отечества. Об этом глава Русской православной церкви заявил во время крестного хода в День поминовения мощей князя Александра Невского.

Захарова уверена, что каждый россиянин готов защищать Отечество, несмотря на вопросы

Слова предстоятеля РПЦ приводит РИА Новости. Патриарх Кирилл отметил, что православные должны идти защищать свою страну, как это делал Александр Невский.

Крестный ход по случаю Дня поминовения мощей князя проходит в Санкт-Петербурге. Знамена с торжества отправят в зону специальной военной операции.

Ранее патриарх призвал верующих помогать алкоголикам и «страдающим винопитием», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
ТЕГИ:РоссияРПЦПатриарх Кирилл

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