Принят закон, уточняющий детали получения земли пострадавшими от ЧС

Госдума во втором и третьем чтениях приняла проект закона, устанавливающий особенности получения земельных участков гражданами и организациями, чьи земли пострадали из-за чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера, сообщает РИА Новости.

Это позволит повторно получить бесплатный участок льготникам, в том числе многодетным семьям и ветеранам боевых действий. Кроме того, бесплатный участок смогут получить россияне, чьи земли пострадали в результате вооружённых конфликтов.

При этом останется право на старый, пострадавший участок и отказ от него.

Ранее стало известно, кто может получить бесплатно землю в Крыму, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

