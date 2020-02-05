Принцип «золотого сечения»: Назван самый красивый в мире мужчина
Британский актер Роберт Паттинсон назван самым красивым мужчиной среди тех, чья внешность соответствует критериям «золотого сечения». Как отмечает таблоид The Sun, черты лица звезды киносаги «Сумерки» оказались самыми пропорциональными. Параметры Паттинсона на более чем на 92% близки к «идеалу». С изданием согласилась и известный пластический хирург Джулиан Да Сильва, пишет РИА ФАН.
Вторая строчка рейтинга красавцев у актера Генри Кавилла. Его пропорции совершенны на 91,64%. Замыкает тройку лидеров их коллега по цеху – Брэдли Купер – с показателем в 91%, отмечает Газета.ру. Кроме того, в первую пятёрку также вошли Брэд Питт и Джордж Клуни. Этот список красивых мужчин был составлен с применением новейших компьютерных методов картографирования.
К слову, ранее самой красивой женщиной мира, которую искали, основываясь на том же принципе «золотого сечения», стала супермодель Белла Хадид, отмечают argumenti.ru.
Между тем, ранее НСН писала, что 50-летняя Екатерина Егина, живущая в Рязани, стала победительницей международного конкурса красоты «Grandmama Europe». В конкурсе красоты, который проходил в Болгарии, принимали участие красивые мамы и бабушки старше 40 лет. Конкурсантки прибыли из Кореи, Украины Филиппин, Сингапура, Индии, Белоруссии и других стран. Несмотря на достойную конкуренцию, победительницей конкурса стала представительница России.
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