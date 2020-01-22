Гинеколог из Петербурга завоевала титул «Миссис Вселенная-2020»

Финал конкурса прошел в столице Болгарии Софии накануне, 21 января. Конкурсантками стали замужние женщины в возрасте 40 лет. 45-летняя Ксения соперничала с 35 участницами со всего мира, пишут «Известия».

Участницы конкурса должны были пройти творческое испытание, дефиле, а также подготовить презентацию о себе на английском языке. Ксения исполнила песню Besame Mucho, а также продемонстрировала жюри национальный костюм.

В обычной жизни Ксения – мать четверых детей. Женщина работает гинекологом-эндокринологом, отмечает RT.

