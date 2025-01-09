Принцип карантина: Россиянам рекомендовали носить маски на фоне метапневмовируса

Любое проявление ОРВИ может свидетельствовать о заражении коронавирусной инфекцией, гриппом или метапневмовирусом, при симптомах болезни необходимо уйти на карантин и носить маски, заявил кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков в разговоре с НСН.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что ограничения в школах России на фоне метапневмовируса вводить не планируется, система образования работает в штатном режиме. Роспотребнадзор до этого сообщил, что ситуация, связанная с ростом заболеваемости метапневмовирусом в Китае, отслеживается и держится на контроле. Крючков отметил, что при любом проявлении ОРВИ следует носить маски, чтобы не заразить других.