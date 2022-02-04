Принца Гарри раскритиковали за рассказ об эмоциональном выгорании

Принц Гарри подвергся осуждению за рассказ о своих способах борьбы с эмоциональным выгоранием. Об этом сообщает издание Sky News.

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Во время участия в онлайн-дискуссии, организованной американским стартапом BetterUp, герцог Сассекский отметил, что работодателям не стоит ждать от сотрудников полной отдачи, если у них не остается времени на себя.

По словам принца Гарри, когда у него появляется свободное время, он гуляет с собакой или занимается спортом. Также он рассказал, что медитация помогает ему справляться с эмоциональным выгоранием.

Некоторые пользователи Twitter не разделили позицию герцога Сассекского, отметив, что «Гарри даже не знает, что означает слово "работа"». Другие поддержали принца Гарри и похвалили его внешний вид.

Ранее принц Гарри также подвергся критике в социальных сетях из-за призыва бросить нелюбимую работу.

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Фото: Wikimedia Commons
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