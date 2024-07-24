«Принесет увечья»: Россиянам дали советы по защите от шаровой молнии

«Чтобы защититься от шаровой молнии, не нужно пользоваться зонтиками, гаджетами, надо остановиться и ждать, пока она пролетит мимо вас, ни в коем случае не трогать ее руками. Она может подлететь к человеку близко. Нужно сделать так, чтобы она не приблизилась к вам. Обычная молния гораздо опаснее, чем шаровая – она несет больше энергии. Но и шаровая также опасна, поскольку она может принести увечья», – сказал Бычков.

В свою очередь кандидат физико-математических наук Главной геофизической обсерватории им. Воейкова, автор книги «Парадоксы климата» Андрей Киселев в беседе с НСН отметил, что встреча с шаровой молнией, которая двигается по непредсказуемой траектории, может быть смертельно опасной.

«Шаровые молнии отличаются тем, что они имеют особую структуру и непредсказуемы в поведении. Если молния ударяет, то этот шар движется по непредсказуемой траектории. Если человек оказывается рядом с этим явлением, то, соответственно, он подвергается очень большой опасности, поскольку любое его движение каким-то образом преломляется в действии шаровой молнии… Дальше может произойти все, что угодно. Это смертельно опасно», – сказал собеседник НСН.

В конце мая молния ударила в мужчину с зонтиком в подмосковной Балашихе. Он скончался на месте. Прохожие обнаружили тело мужчины с ожогами и электрометками. Позднее, в середине июня, в Солнечногорске в результате удара молнии пострадал подросток, передает «Радиоточка НСН».

