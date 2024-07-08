СМИ: Гражданка России погибла от удара молнии на пляже в Казахстане
Удар молнии стал причиной гибели гражданки России в Казахстане. Об этом со ссылкой управление здравоохранения Западно-Казахстанской области страны сообщает местный портал «Мой город».
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Уточняется, что инцидент произошёл 7 июля у озера Шалкар в Теректинском районе. В момент шторма 40-летняя женщина находилась на пляже.
«В женщину 1984 года рождения ударила молния. Прибывший на место происшествия фельдшер констатировал смерть», — говорится в сообщении.
Ранее в районе селения Шумли-Олик Ногайского района Дагестана от удара молнии погибли пастух и стадо овец, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru