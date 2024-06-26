«Пример от государства»: Делягин объяснил отсутствие планов на жизнь у 25% россиян
Михаил Делягин заявил НСН, что отсутствие планов связано с неуверенностью в завтрашнем дне, а Сергей Калашников не увидел пробелов в финансовой грамотности граждан.
Отсутствие планов у 25% россиян объясняется неуверенностью в завтрашнем дне и непоследовательной политикой государства, заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в интервью НСН.
Каждый четвертый россиянин не строит планов на жизнь, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Уточняется, что около 72% респондентов предпочитают строить планы, 24% из них ограничиваются краткосрочным горизонтом планирования, а 26% строят планы на год вперед. При этом 85% среди молодежи предпочитает планировать жизнь.
«Если только 25% не строят планов на будущее, это очень хорошо, потому что очень большая часть людей планы на будущее строит. Безусловно, это вызвано экономическими проблемами, неуверенностью в завтрашнем дне, непониманием, что будет завтра, влияет и непоследовательная государственная политика. Все дело в том, что государственная пропаганда не приемлет самого понятия «план». Позиция о том, что планирование ведет к дефициту и разрушению всего, поддерживается государством. Я думаю, что граждане просто берут пример с министров, с государства», - отметил он.
Со своей стороны, бывший министр труда РФ, экономист Сергей Калашников добавил НСН, что каждый человек сам выбирает «свой минимум», исходя из ряда параметров. Он назвал проблему финансовой грамотности надуманной.
«Я не знаю, нужно ли это исправлять, является ли это проблемой. Дело в том, что в любом обществе есть люди, которые ничего не планируют. Люди живут одним днем, это многим свойственно. 25% - это невысокая цифра. Это не связано с финансовой грамотностью, финансовая грамотность – это в определенном смысле надуманная проблема. Тот минимум, который нужен для жизни, каждый человек в своей норке, в своем статусе определяет сам. На бирже у нас играют единицы, а займы берут от безысходности. Поэтому я не думаю, что финансовая грамотность – это проблема», - заключил собеседник НСН.
Рубль за последний год девальвировался с 60 до 90-100 рублей, при таком раскладе сохранять и сберегать что-то бессмысленно, заявил ранее директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков «Радиоточке НСН».
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