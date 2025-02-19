Примаков: Русский дом в Молдавии продолжает работу

Русский дом в Молдавии не получал уведомлений о приостановке своей деятельности и продолжает работу. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил Глава Россотрудничества Евгений Примаков.

Он отметил, что организация продолжает выполнять свои функции, включая набор участников для программы получения высшего образования.

Примаков заявил, что «Россотрудничество» не занимается политикой в Баку

По словам Примакова, Русский дом продолжает работать, и на данный момент не поступала информация о прекращении его деятельности. Он подчеркнул, что молодежь не должна становиться жертвами политических обстоятельств, добавив, что их будущее должно быть светлым и связано с Россией.

Русский дом в Молдавии — культурно-образовательный центр, организованный Россотрудничеством для содействия развитию российско-молдавских связей, оказывает помощь в обучении и адаптации студентов, желающих получить образование в России, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Мирослав Ротарь/Sputnik
ТЕГИ:РоссияМолдавия

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