Примаков: Русский дом в Молдавии продолжает работу
Русский дом в Молдавии не получал уведомлений о приостановке своей деятельности и продолжает работу. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил Глава Россотрудничества Евгений Примаков.
Он отметил, что организация продолжает выполнять свои функции, включая набор участников для программы получения высшего образования.
По словам Примакова, Русский дом продолжает работать, и на данный момент не поступала информация о прекращении его деятельности. Он подчеркнул, что молодежь не должна становиться жертвами политических обстоятельств, добавив, что их будущее должно быть светлым и связано с Россией.
Русский дом в Молдавии — культурно-образовательный центр, организованный Россотрудничеством для содействия развитию российско-молдавских связей, оказывает помощь в обучении и адаптации студентов, желающих получить образование в России, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru