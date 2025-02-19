Примаков: Русский дом в Молдавии продолжает работу

Русский дом в Молдавии не получал уведомлений о приостановке своей деятельности и продолжает работу. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил Глава Россотрудничества Евгений Примаков.

Он отметил, что организация продолжает выполнять свои функции, включая набор участников для программы получения высшего образования.