Примаков заявил, что «Россотрудничество» не занимается политикой в Баку
«Россотрудничество» и «Русский дом» в Баку никогда не занимались и не занимаются какой-либо политической деятельностью в Азербайджане. Об этом RT рассказал глава организации Евгений Примаков.
По его словам, появилась информация, что Российский информационно-культурный центр в республике закрывают по той же причине, что и американскую USAID - из-за «какой-то политической деятельности».
«Вот это сравнение тем более удивительно», - заключил Примаков.
Ранее власти Азербайджана объявили о прекращении работы в стране «Россотрудничества» и американского агентства USAID, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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