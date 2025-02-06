Примаков заявил, что «Россотрудничество» не занимается политикой в Баку

По его словам, появилась информация, что Российский информационно-культурный центр в республике закрывают по той же причине, что и американскую USAID - из-за «какой-то политической деятельности».

«Вот это сравнение тем более удивительно», - заключил Примаков.

Ранее власти Азербайджана объявили о прекращении работы в стране «Россотрудничества» и американского агентства USAID, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

