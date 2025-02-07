Песков: В Кремле сожалеют о закрытии Русского дома в Баку

По его словам, не исключено, что эту ситуацию обсудят на переговорах главы двух стран Владимир Путин и Ильхам Алиев.

«Считаем, что это недоразумение, которое удастся урегулировать», - добавил Песков.

Ранее Азербайджан объявил о прекращении работы в стране «Россотрудничества» и USAID, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

