Песков: В Кремле сожалеют о закрытии Русского дома в Баку

В Кремле сожалеют о закрытии Русского дома в Баку, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает «Интерфакс».

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По его словам, не исключено, что эту ситуацию обсудят на переговорах главы двух стран Владимир Путин и Ильхам Алиев.

«Считаем, что это недоразумение, которое удастся урегулировать», - добавил Песков.

Ранее Азербайджан объявил о прекращении работы в стране «Россотрудничества» и USAID, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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