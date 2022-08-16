«Приложения-обманки»: Россиян предупредили о воровстве денег со смартфонов

В последнее время активизировались кибератаки на смартфоны детей, где вирусы маскировались под популярные игры Brawl Stars и Roblox. Отмечается, что мошенники добираются до данных и денег пользователей. Такие данные приводит «Газета.ру» со ссылкой на ИБ-компанию «Лаборатория Касперского». Эльдар Муртазин отметил, что при скачивании таких приложений доступ у мошенников к данным появляется сразу же.

«Мошенники используют приложения-обманки для того, чтобы украсть данные или деньги. Происходит это следующим образом: человек находит приложение, которое выглядит и называется, как игрушка, но таковым не является. Дальше, загружая его себе на телефон, человек дает разрешение этому приложению доступа к данным, к памяти телефона и так далее. Приложение быстренько ворует данные и дальше их использует. Например, может активировать подписку на платные услуги и перевести деньги с вашего счета», - сказал Муртазин.

Он отметил, что скачивать приложения на телефон необходимо исключительно с официальных источников. Также, по его словам, следует смотреть на отзывы пользователей.