«Приложения-обманки»: Россиян предупредили о воровстве денег со смартфонов
Мошеннические приложения могут активировать подписку на платные услуги и перевести деньги со счета, сказал в эфире НСН аналитик Эльдар Муртазин.
Мошенники используют приложения-обманки и крадут данные и деньги россиян, как не стать жертвой злоумышленников, рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
В последнее время активизировались кибератаки на смартфоны детей, где вирусы маскировались под популярные игры Brawl Stars и Roblox. Отмечается, что мошенники добираются до данных и денег пользователей. Такие данные приводит «Газета.ру» со ссылкой на ИБ-компанию «Лаборатория Касперского». Эльдар Муртазин отметил, что при скачивании таких приложений доступ у мошенников к данным появляется сразу же.
«Мошенники используют приложения-обманки для того, чтобы украсть данные или деньги. Происходит это следующим образом: человек находит приложение, которое выглядит и называется, как игрушка, но таковым не является. Дальше, загружая его себе на телефон, человек дает разрешение этому приложению доступа к данным, к памяти телефона и так далее. Приложение быстренько ворует данные и дальше их использует. Например, может активировать подписку на платные услуги и перевести деньги с вашего счета», - сказал Муртазин.
Он отметил, что скачивать приложения на телефон необходимо исключительно с официальных источников. Также, по его словам, следует смотреть на отзывы пользователей.
«Самое главное – это не ставить приложения с неизвестных источников, например, с какого-нибудь сайта. Это всегда ведет к проблемам. Нужно загружать приложения из магазина приложений и смотреть, чтобы это приложение имело миллион загрузок и выше. Необходимо также смотреть отзывы. Тогда ошибиться будет невозможно», - резюмировал Муртазин.
Ранее специалисты компании по кибербезопасности Group-IB обнаружили около 250 мошеннических ресурсов брендов и разработчиков игр, в том числе с фейковой оплатой в магазине PlayStation Store и мобильной игре Brawl Stars.
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