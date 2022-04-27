Мошенники обманывают россиян с помощью лотерей для смартфонов

Потенциальным жертвам для получения якобы денежного приза предлагают разослать друзьям приглашение поучаствовать в лотерее, а затем получить свой «выигрыш», скачав специальное приложение для Android. При этом для большей убедительности внешний вид поддельного сайта оформлялся c применением логотипов популярных брендов производителей совершенно разной продукции.

Как только пользователь попадал на ресурс афериста, ему предлагалось пройти небольшой опрос, в завершении которого уточнялось, какими мессенджерами и соцсетями гражданин пользуется чаще всего.

После этого предлагается выбрать ячейки «лотерейного билета», за которыми якобы спрятан выигрыш. Здесь пользователю предлагалась ссылка на скачивание приложения для получения подарка и дополнительных бонусов. При этом мошенники продвигали приложение через официальный магазин Google Play.

Эксперт по безопасности Сергей Вакулин предостерег читателей Telegram-канала «Радиоточка НСН» от использования пластиковых банковских карт.

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, по каким словам или выражениям можно вычислить телефонных мошенников.



