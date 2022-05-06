Приложения НТВ начали удалять из магазинов App Store по всему миру

Приложения телеканала НТВ «Сегодня» и «25 лет НТВ» удаляют из магазина приложений App Store по всему миру, они останутся лишь в России. Об этом сообщили в пресс-службе вещателя.

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Как отмечается в решении App Store, приложения НТВ «содержат контент, причиняющий вред отдельным людям или группам лиц».

По словам главного редактора НТВ Александры Кошарницкой, решение принадлежащего американской Apple магазина приложений не удивило вещателя: «запреты на любой российский контент, в том числе контент НТВ, уже давно часть повседневных новостей».

«Есть страны, где полностью отключено вещание международной версии НТВ, не удивлюсь, если в ЕС начнут демонтировать спутниковые антенны или запретят настраивать российские каналы, где это еще возможно. Иллюзий нет давно», — подчеркнула Кошарницкая.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:НТВТелеканалыМобильное Приложение
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