Приложение «Заступник» получило награду за вклад в безопасность жизни детей

Мобильное приложение «Заступник» стало победителем премии Digital Leaders-2024 в номинации «Цифровые решения для детей». Проект был отмечен в категории «безопасность жизни и здоровья» как внесший значительный вклад в развитие технологий и цифровых решений, которые улучшают жизнь.

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Приложение позволяет ребенку в экстренной ситуации немедленно оповестить экстренные службы, родителей, волонтеров и быстро получить помощь. «Заступник» функционирует по принципу взаимопомощи зарегистрированных в нем пользователей. Приложение позволяет среагировать на экстренную ситуацию в течение нескольких минут.

Все функции и обновления приложения «Заступник» бесплатны. Запатентованный алгоритм был опробован в Омске и показал высочайшие результаты, после чего он стал внедряться в других регионах РФ. На сегодняшний день приложением пользуются уже свыше 180 тысяч пользователей по стране.

Всего за 2023 год оперативную помощь через приложение получили свыше 4,5 тысячи детей, каждый день фиксируется порядка 100 вызовов по стране. По статистике проекта, помощь от «Заступника» в регионах с широким охватом пользователей приходит за две-три минуты. Минпросвещения РФ рекомендовало проект для интеграции в школах. Кроме того, «Заступник» был поддержан Минцифры РФ, Агентством стратегических инициатив и Фондом развития интернет-инициатив.

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ФОТО: Проект "Заступник"
ТЕГИ:Дети

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