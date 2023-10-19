«Замаскированное» приложение «Тинькофф-банка» появилось в App Store

Новое приложение «Тинькофф-банка» стало доступно в официальном магазине приложений Apple для iOS. Об этом информирует российская кредитная организация.

Из описания следует, что приложение представляет собой хранилище документов DocStorage. Однако при загрузке пользователям предоставляется доступ к традиционному сервису «Тинькофф». Таим образом, замаскированное приложение повторяет функции ранее заблокированного сервиса.

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В марте текущего года приложения «Тинькофф мобайл» и «Тинькофф инвестиции» были удалены из Apple Store в связи с введением санкций со стороны Евросоюза. В дальнейшем компания попала под ограничения США и Канады. После этого, в августе, приложение «Тинькофф Банк» пропало также из приложения Google Play.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в начале октября «Тинькофф-банк» уведомил клиентов о решении передать их фотографии, сделанные при оформлении продуктов, в Единую биометрическую систему.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Гальперин
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