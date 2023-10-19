«Замаскированное» приложение «Тинькофф-банка» появилось в App Store

В марте текущего года приложения «Тинькофф мобайл» и «Тинькофф инвестиции» были удалены из Apple Store в связи с введением санкций со стороны Евросоюза. В дальнейшем компания попала под ограничения США и Канады. После этого, в августе, приложение «Тинькофф Банк» пропало также из приложения Google Play.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в начале октября «Тинькофф-банк» уведомил клиентов о решении передать их фотографии, сделанные при оформлении продуктов, в Единую биометрическую систему.

