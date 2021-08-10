Приложение TikTok впервые стало самым скачиваемым среди соцсетей
Социальная сеть TikTok, принадлежащая китайской компании ByteDance, впервые возглавила рейтинг самых скачиваемых приложений среди соцсетей, сообщает газета Nikkei.
Издание провело собственное исследование, в том числе с использованием данных американского аналитического агентства App Annie. В итоге выяснилось, что ранее лидировавшая соцсеть Facebook впервые с 2018 года уступила пальму первенства.
Менеджер по маркетингу компании App Annie Чузен Кин отметил, что короткие видео и дальше будут привлекать внимание.
Ранее во Всероссийском центре изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснили, что самыми популярными в России соцсетями являются «ВКонтакте» (48%), Instagram (39%), и YouTube (34%).
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru