Приложение TikTok впервые стало самым скачиваемым среди соцсетей

Социальная сеть TikTok, принадлежащая китайской компании ByteDance, впервые возглавила рейтинг самых скачиваемых приложений среди соцсетей, сообщает газета Nikkei.

Издание провело собственное исследование, в том числе с использованием данных американского аналитического агентства App Annie. В итоге выяснилось, что ранее лидировавшая соцсеть Facebook впервые с 2018 года уступила пальму первенства.

Менеджер по маркетингу компании App Annie Чузен Кин отметил, что короткие видео и дальше будут привлекать внимание.

Ранее во Всероссийском центре изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснили, что самыми популярными в России соцсетями являются «ВКонтакте» (48%), Instagram (39%), и YouTube (34%).