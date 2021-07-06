Названы самые популярные у россиян соцсети

Самыми популярными в России социальными сетями являются «ВКонтакте» (48%), Instagram (39%), и YouTube (34%), говорится в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Путин ответил на вопрос блогера о блокировке соцсетей

Как показал опрос, не пользуются социальными сетями 16% граждан. Россияне заявили, что с оскорблениями и агрессивным поведением чаще всего можно столкнуться в «ВКонтакте» (22%), Instagram (18%), TikTok (13%), YouTube (10%) и «Одноклассниках» (8%).

Ранее президент РФ Владимир Путин в рамках «Прямой линии» ответил на вопрос блогера о возможной блокировке западных социальных сетей. По его словам, в России нет планов блокировать западные социальные сети.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:ВЦИОМИнтернетСоцсети
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