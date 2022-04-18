Приложение Spotify удалили из российского раздела App Store

Приложение стримингового аудиосервиса Spotify было удалено из магазина App Store на территории России.

Приложение «Альфа-Банка» удалили из App Store

На фоне российской специальной военной операции на Украине сервис закрыл свое представительство в РФ. Затем руководство Spotify объявило о прекращении работы стриминга на территории России с 11 апреля.

Российское представительство Spotify было открыто в 2014 году, однако сам сервис запустили в стране лишь в июле 2020 года, напоминает Газета.ру.

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