Приложение «Альфа-Банка» удалили из App Store

Сервис больше не отображается при поиске в магазине приложений, отмечает Ura.ru.

«Если у вас стоит последняя версия, она продолжит работать быстро и надежно», — отметили в «Альфа-Банке».

Однако приложение банка все еще доступно в Google Play Store.

Ранее на из-за санкций из магазина App Store было удалено приложение «Сбербанк Онлайн», напоминает RT.

