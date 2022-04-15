Приложение «Альфа-Банка» удалили из App Store
Мобильное приложение «Альфа-Банка» удалено из магазина App Store на фоне санкций в отношении России. Об этом сообщает пресс-служба финансовой организации.
Сервис больше не отображается при поиске в магазине приложений, отмечает Ura.ru.
«Если у вас стоит последняя версия, она продолжит работать быстро и надежно», — отметили в «Альфа-Банке».
Однако приложение банка все еще доступно в Google Play Store.
Ранее на из-за санкций из магазина App Store было удалено приложение «Сбербанк Онлайн», напоминает RT.
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