Приложение «Альфа-Банка» удалили из App Store

Мобильное приложение «Альфа-Банка» удалено из магазина App Store на фоне санкций в отношении России. Об этом сообщает пресс-служба финансовой организации.

Аналитик объяснил, когда в России перестанут работать банковские приложения

Сервис больше не отображается при поиске в магазине приложений, отмечает Ura.ru.

«Если у вас стоит последняя версия, она продолжит работать быстро и надежно», — отметили в «Альфа-Банке».

Однако приложение банка все еще доступно в Google Play Store.

Ранее на из-за санкций из магазина App Store было удалено приложение «Сбербанк Онлайн», напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:"альфа-банк"Мобильное Приложение
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