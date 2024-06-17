Приложение Rutube исчезло из AppStore

В то же время Rutube все еще доступен для скачивания в Google Play.

Rutube — российский видеосервис, запущенный в 2006 году как аналог YouTube. По своим функциям сервис похож на YouTube — в нем можно смотреть ролики, публиковать видеоконтент, монетизировать канал за счет размещения рекламы, передает «Радиоточка НСН».

