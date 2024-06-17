Приложение Rutube исчезло из AppStore
17 июня 202422:29
Российские приложение Rutube исчезло из AppStore, передает ТАСС.
Приложение невозможно найти при помощи поиска, в системном уведомлении уточняется, что оно более недоступно в регионе.
В то же время Rutube все еще доступен для скачивания в Google Play.
Rutube — российский видеосервис, запущенный в 2006 году как аналог YouTube. По своим функциям сервис похож на YouTube — в нем можно смотреть ролики, публиковать видеоконтент, монетизировать канал за счет размещения рекламы, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru