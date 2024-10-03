«К сожалению, только что приложение "Авито" стало недоступно в Google Play. Разбираемся», — отметили в сервисе, пообещав держать пользователей в курсе ситуации.

Клиентам «Авито», у которых уже установлено мобильное приложение, посоветовали не удалять его, чтобы иметь возможность пользоваться ресурсом как прежде. Также в компании отметили, что программа все еще доступна для скачивания по ссылке с сайта и в магазинах приложений Huawei AppGallery, Xiaomi Market, Rustore.

Ранее приложение «Авито» стало недоступно в магазине AppStore, напоминает 360.ru.

