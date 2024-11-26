«Приличные баллы!»: Ректор Бауманки сравнил ЕГЭ по физике и вступительные в вузе
Обязательный экзамен по физике для инженерных специальностей никак не скажется на средних баллах, заявил НСН Михаил Гордин.
ЕГЭ по физике предоставляет равные возможности для всех учеников, а вступительные в вузах организовывать сегодня гораздо сложнее, заявил НСН ректор МГТУ имени Баумана Михаил Гордин.
Вступительные экзамены по физике станут обязательными для поступления в вузы на инженерные специальности с 2026 года, следует из плана правительства РФ. Будет ли это ЕГЭ или экзамены, которые проводят сами вузы, не уточняется. По статистике Рособрнадзора, количество школьников, выбирающих ЕГЭ по физике, сокращалось с 2019 по 2023 год – со 153 тысяч до 89 тысяч человек. Гордин оценил подготовку абитуриентов.
«Абитуриенты, которые к нам поступают, по физике показывают нормальные результаты. Большинство наших ребят, которые поступают по информатике, обычно сдают и физику. Баллы у них вполне приличные, тем более в этом году. Для нас предпочтительнее ЕГЭ по физике, а не вступительный экзамен непосредственно в вузе. Потому что ЕГЭ позволяет всем сдать физику одинаково, это равные для всех возможности при поступлении. Нам собственный экзамен достаточно сложно организовывать, мы давно этого не делали. Мы делаем небольшую часть для семей участников СВО», - объяснил он.
По его словам, обязательный экзамен по физике никак не скажется на средних баллах.
«Есть конкурс баллов ЕГЭ, сегодня у нас нет понятия количества человек на одно место, потому что абитуриенты могут подавать на разные специальности. Конкурс можно мерить баллами ЕГЭ. По этому лету могу сказать, что средний балл не будет сильно ниже, если будет только физика сдаваться для поступления. У нас в этом году средний балл поступивших на бюджет был 88,5 из ста. Если говорить про проходной балл, минимальный из 300 у нас был 220», - рассказал он.
Российские школьники все реже выбирают физику для сдачи ЕГЭ, так как школы не могут предоставить достойный уровень подготовки, поэтому обязательный экзамен для инженерных специальностей вводить нецелесообразно, заявил ранее учитель физики, победитель конкурса «Учитель года — 2009» Вадим Муранов «Радиоточке НСН».
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