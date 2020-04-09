Прилетающих в подмосковные аэропорты из других регионов будут доставлять до дома

Россиян, прилетающих из других регионов в аэропорты Московской области, будут доставлять до дома в целях сдерживания распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС.

Фига помощи соотечественникам

Соответствующее постановление приняли власти Подмосковья. Отмечается, что Подмосковье по данному вопросу будет взаимодействовать с другими региона.

По последним данным оперштаба, в Подмосковье зафиксировано 748 случаев заболевания, из которых 13 закончились смертью пациента, 66 человек выздоровели. В частности, за минувшие сутки в Московской области подтверждены 199 новых случаев заболевания коронавирусом.


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ФОТО: Аэропорт Жуковский. Фото с сайта Molbulak.ru
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