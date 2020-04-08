Фига помощи соотечественникам

Почти пустым улетел из Нью-Йорка рейс «Аэрофлота», которым на Родину должны были вывезти россиян, застрявших в США в связи со вспышкой там эпидемии коронавируса. По информации «Коммерсанта», Boeing 777, рассчитанный на 400 мест, вывез только 61 пассажира. 6 апреля Россия возобновила возвращение граждан из-за границы, которое ранее было приостановлено из-за сложностей при организации карантина для прибывающих. На помощь могли рассчитывать те, кто покинул Россию после 1 января 2020 года. Для организации возвращения домой они должны были быть зарегистрированы на портале «Госуслуг». Сейчас в списках Минкомсвязи зарегистрировано около 25,8 тысяч граждан, которым требуется помощь.

Почему борт на 400 мест улетел почти пустым, наглядно объясняет история о том, как и почему не попал на этот рейс житель Подмосковья (имя и координаты есть в редакции). Он застрял в Майами, куда прибыл еще до того, как в США вспыхнула эпидемия. 7 апреля он получил на оставленный на портале госуслуг номер телефона сообщение следующего содержания:

«ВНИМАНИЕ: По заявке на портале госуслуг Вы включены в список на рейс AFL103 Нью-Йорк-Москва 7 апреля в 23:00 (местное время) из аэропорта Джона Кеннеди. Рейс только для жителей Москвы и Мособласти. Если не было обратного билета российской авиакомпании - вылет платный. Справки на стойке "Аэрофлота"».

Сообщение, по его словам, поступило в 16.00 по местному времени, а в 23-00 – уже вылет. А он – в Майами, а вылет из Нью-Йорка – 4 часа лета. И денег на то, чтобы купить билет до Нью-Йорка, уже не осталось. Он, кстати, говорил об этом и сотрудникам портала госуслуг, которые с ним связывались по телефону в процессе регистрации заявки на возвращение, и сотрудникам посольства в Вашингтоне: все они ловко уходили от темы. Это – к вопросу об утверждениях МИД России, что соотечественники, которые не могут вылететь из-за границы, получат материальную помощь.

Теперь, кстати, такие, как герой вышеприведенного рассказа, шансов на помощь практически лишены. Как уточняет в своей публикации «Коммерсантъ», соответствующая «комиссия МИДа вправе отказать в помощи, если заявитель (…) повторно подал заявку, а также если он не явился на предложенный рейс для возвращения в РФ».

Предположение о том, что с рейсом из Нью-Йорка случился единичный казус, рушит сообщение «Фонтанки.ру»: 271-й рейс из Бангкока, выполнявший ту же миссию, прилетел в Пулково полупустой. А это наводит на мысли о том, что сбой в организации помощи «своим» носит системный характер.

