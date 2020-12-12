Прилепина обвинили в антисемитизме после поста о составе жюри «Большой книги»
Российского писателя и общественного деятеля Захара Прилепина обвинили в открытом антисемитизме. Скандал возник после победы израильского писателя Александра Ильичевского в литературной премии «Большая книга».
«В жюри премии примерно 50 евреев, и это все, что надо было написать», - сообщил Прилепин.
После этой записи в соцсетях возникла большая дискуссия. С критикой высказываний писателя выступили Виктор Шендерович, Татьяна Толстая и другие. Дошло и до открытых оскорблений, сообщает Telegram-канал «Расстрига» от члена жюри Демьяна Кудрявцева.
Напомним, книга Прилепина о Сергее Есенине также была выдвинута на литературную премию, но не получила ее.
Последний раз Прилепин стал обладателем «Большой книги» в 2013 году за роман «Обитель».
Национальная литературная премия «Большая книга» учреждена в 2005 году. Ею награждают авторов лучших прозаических произведений.
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