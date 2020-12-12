Прилепина обвинили в антисемитизме после поста о составе жюри «Большой книги»

«В жюри премии примерно 50 евреев, и это все, что надо было написать», - сообщил Прилепин.

После этой записи в соцсетях возникла большая дискуссия. С критикой высказываний писателя выступили Виктор Шендерович, Татьяна Толстая и другие. Дошло и до открытых оскорблений, сообщает Telegram-канал «Расстрига» от члена жюри Демьяна Кудрявцева.

Напомним, книга Прилепина о Сергее Есенине также была выдвинута на литературную премию, но не получила ее.

Последний раз Прилепин стал обладателем «Большой книги» в 2013 году за роман «Обитель».

Национальная литературная премия «Большая книга» учреждена в 2005 году. Ею награждают авторов лучших прозаических произведений.

