Прикрепиться к женской консультации в Москве теперь можно онлайн

Прикрепиться к любой городской женской консультации в Москве теперь можно на портале mos.ru. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она напомнила, что в городе продолжается внедрение цифровых технологий в сферу здравоохранения, передает официальный сайт мэра столицы.

По словам Раковой, к системе ЕМИАС уже подключены поликлиники города, начинают это делать стационары. Жители могут пользоваться электронным медкартам. Идет работа по переводу самых востребованных услуг в режим онлайн.

Заммэра уточнила, что в настоящее время идет запуск онлайн-прикрепления к женским консультациям. Через портал mos.ru сделать это можно у себя дома. Нужно подать электронное заявление. Услуга доступна для женщин старше 18 лет, имеющих московский полис обязательного медицинского страхования (ОМС). Услуга предоставляется в течение трех рабочих дней.

В Москве работает более 130 женских консультаций.

Ранее сообщалось, что доступ к электронной медицинской карте в настоящее время получили более 260 тыс. жителей столицы.

