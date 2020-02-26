Электронной медицинской картой уже пользуются более 260 тысяч москвичей

Доступ к электронной медицинской карте в настоящее время получили более 260 тыс. жителей столицы. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает официальный сайт мэра.

С помощью электронной медкарты можно в любое время и в любом месте получить информацию о своем здоровье, не тратя для этого времени на визит в поликлинику. По словам заммэра, преимущества такой карты еще и в том, что ее нельзя потерять.

Электронные медкарты стали доступны для пациентов столичных поликлиник с 14 января. Сейчас в ней пациент может увидеть протоколы осмотров врачей, результаты лабораторных и инструментальных исследований, выписные эпикризы.

Ранее международные эксперты оценили введение электронной медкарты в Москве.







