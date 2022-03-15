Приковавший себя к McDonald's сын Сафронова нашел замену ресторану

Сын художника Никаса Сафронова, пианист Лука Сафронов-Затравкин нашел замену сети ресторанов McDonald's. Об этом он рассказал изданию «СтарХит».

Оштрафован сын Сафронова, приковавший себя к McDonald's

Ранее сеть McDonald's сообщила о приостановке своей деятельности в России с 14 марта. Накануне закрытия Сафронов-Затравкин приковал себя наручниками к двери ресторана на Пушкинской площади в Москве, протестуя против ухода сети общепита из страны.

«Искать замену любимому ресторану не нужно, она давно найдена — это "Крошка-картошка"», — заявил 31-летний пианист.

Сафронов-Затравкин подчеркнул, что еще предки «ели запеченную картошку в мундире, с маслом, сыром и какими-то вкуснейшими наполнителями». При этом, по мнению пианиста, картофель может восполнить отсутствие бургеров, однак у людей всегда должен быть выбор.

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ФОТО: Facebook Луки Сафронова-Затравкина
ТЕГИ:РесторанMcDonald’s
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