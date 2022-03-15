Приковавший себя к McDonald's сын Сафронова нашел замену ресторану

Ранее сеть McDonald's сообщила о приостановке своей деятельности в России с 14 марта. Накануне закрытия Сафронов-Затравкин приковал себя наручниками к двери ресторана на Пушкинской площади в Москве, протестуя против ухода сети общепита из страны.

«Искать замену любимому ресторану не нужно, она давно найдена — это "Крошка-картошка"», — заявил 31-летний пианист.

Сафронов-Затравкин подчеркнул, что еще предки «ели запеченную картошку в мундире, с маслом, сыром и какими-то вкуснейшими наполнителями». При этом, по мнению пианиста, картофель может восполнить отсутствие бургеров, однак у людей всегда должен быть выбор.

