Прихожан пустят на Рождественское богослужение в ХХС только по приглашениям
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит Рождественское богослужение в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве, сообщает пресс-служба Московского Патриархата.
В сообщении говорится, что из-за неблагополучной эпидемической ситуации, в целях защиты здоровья прихожан, допуск в Храм Христа Спасителя будет осуществляться только по приглашениям.
Богослужение пройдёт в ночь с 6 на 7 января 2021 года. Несколько телеканалов будут вести прямую трансляцию.
Ранее глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что пожилым прихожанам следует воздержаться от посещения храмов из-за коронавируса, сообщает Ura.ru.
Врач и телеведущий Александр Мясников в своём Телеграм заявил, что подобной рекомендацией верующих «лишают последней опоры» и что именно изоляция стала самым мощным фактором риска смерти для пожилых.
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