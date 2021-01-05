Прихожан пустят на Рождественское богослужение в ХХС только по приглашениям

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит Рождественское богослужение в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве, сообщает пресс-служба Московского Патриархата.

В сообщении говорится, что из-за неблагополучной эпидемической ситуации, в целях защиты здоровья прихожан, допуск в Храм Христа Спасителя будет осуществляться только по приглашениям.

Богослужение пройдёт в ночь с 6 на 7 января 2021 года. Несколько телеканалов будут вести прямую трансляцию.

Ранее глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что пожилым прихожанам следует воздержаться от посещения храмов из-за коронавируса, сообщает Ura.ru.

Врач и телеведущий Александр Мясников в своём Телеграм заявил, что подобной рекомендацией верующих «лишают последней опоры» и что именно изоляция стала самым мощным фактором риска смерти для пожилых.

