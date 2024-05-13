«Отдохнуть и пообщаться»: В Россию вернулись компьютерные клубы из 90-х
Современные компьютерные клубы стали не только местом встреч, но и бизнесом, который можно сравнить с кинотеатрами, заявил НСН Александр Кузьменко.
В Россию возвращаются компьютерные клубы из 90-х, но теперь туда приходят ради общения и социализации, а не только ради игр, заявил независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко в беседе с НСН.
В Москве активно арендуют коммерческие площади под открытие компьютерных клубов — из-за популярности киберспорта такие развлекательные заведения снова стали очень популярными у молодежи. И доходными. По словам участников рынка, открытие киберклуба в столице на 60-65 мест обходится в ₽25-30 миллионов и приносит 30-40% годовых.
«Дело в том, что современные компьютерные клубы не похожи на то место, куда ходили люди в середине 90-х. Туда они ходили просто поиграть, так как у них дома не было компьютера. А сейчас это место, где собираются люди по интересам, похожее на то, что было популярно в 19 веке в Англии. Туда люди приходят, потому что объединены общей любовью к видеоиграм. Они ходят туда так, как люди ходят в спортивные бары, даже если они совсем не футболисты. Им нравится сама атмосфера. Сейчас на этом тренде даже РЖД открыли компьютерный клуб в Москве на Павелецком вокзале», - рассказал он.
По его словам, сегодня открытие компьютерных клубов – это бизнес, который можно сравнить с кинотеатрами.
«Сегодня люди приходят в компьютерные клубы скорее пообщаться с компанией своих друзей. Можно пойти в бар или парк, а можно пойти в компьютерный клуб. Люди приходят отдохнуть и социализироваться. Бизнес открытия таких клубов можно сравнить с кинотеатрами, потому что на фильмах никто не зарабатывает, все зарабатывают на продаже напитков и еды. Брать почасовую плату, как это и было принято в 90-е, это не так много, а все дополнительные услуги этот бизнес и ведут», - заключил собеседник НСН.
С начала 2024 года российские геймеры потратили 49 миллиардов рублей на покупку игровых новинок, сообщили «Ведомости». Российские игроки чаще всего покупали Helldivers 2, Baldur’s Gate 3 и Warhammer 40,000: Rogue Trader, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Аварийность на дорогах сократилась с начала года на 2,4%
- Дания поставит на Украину первые F-16 в течение месяца
- Российские регионы поддержали развитие фудшеринга
- ВСУ ударили по нескольким населенным пунктам в Белгородской области
- Производство древесных плит в 2024 году может вырасти на 10–15%
- СМИ: В Москве подешевели новостройки
- Мошенники похитили у пожилой москвички от имени начальника 14 миллионов рублей
- Певец Лев Лещенко заявил, что получает пенсию в размере 30 тысяч рублей
- Средства ПВО сбили два реактивных снаряда над Белгородской областью
- Москвича приговорили к 13 с половиной годам колонии за убийство жены
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru