«Отдохнуть и пообщаться»: В Россию вернулись компьютерные клубы из 90-х

«Дело в том, что современные компьютерные клубы не похожи на то место, куда ходили люди в середине 90-х. Туда они ходили просто поиграть, так как у них дома не было компьютера. А сейчас это место, где собираются люди по интересам, похожее на то, что было популярно в 19 веке в Англии. Туда люди приходят, потому что объединены общей любовью к видеоиграм. Они ходят туда так, как люди ходят в спортивные бары, даже если они совсем не футболисты. Им нравится сама атмосфера. Сейчас на этом тренде даже РЖД открыли компьютерный клуб в Москве на Павелецком вокзале», - рассказал он.

По его словам, сегодня открытие компьютерных клубов – это бизнес, который можно сравнить с кинотеатрами.

«Сегодня люди приходят в компьютерные клубы скорее пообщаться с компанией своих друзей. Можно пойти в бар или парк, а можно пойти в компьютерный клуб. Люди приходят отдохнуть и социализироваться. Бизнес открытия таких клубов можно сравнить с кинотеатрами, потому что на фильмах никто не зарабатывает, все зарабатывают на продаже напитков и еды. Брать почасовую плату, как это и было принято в 90-е, это не так много, а все дополнительные услуги этот бизнес и ведут», - заключил собеседник НСН.

С начала 2024 года российские геймеры потратили 49 миллиардов рублей на покупку игровых новинок, сообщили «Ведомости». Российские игроки чаще всего покупали Helldivers 2, Baldur’s Gate 3 и Warhammer 40,000: Rogue Trader, передает «Радиоточка НСН».

