«Приходят каждый день»: Пластические хирурги назвали цену увеличения груди

Российские женщины не отказываются от операций по увеличению груди, несмотря на их удорожание, сообщили в интервью НСН эксперты пластической индустрии.

Ранее СМИ сообщили, что в Москве в два раза выросла цена силиконовых имплантов и стоимость операций по увеличению груди.