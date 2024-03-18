«Приходят каждый день»: Пластические хирурги назвали цену увеличения груди
Сергей Блохин сказал в эфире НСН, что цены на операции выросли на 15-20%, а Филипп Выступец констатировал 40-процентное подорожание маммопластики.
Российские женщины не отказываются от операций по увеличению груди, несмотря на их удорожание, сообщили в интервью НСН эксперты пластической индустрии.
Ранее СМИ сообщили, что в Москве в два раза выросла цена силиконовых имплантов и стоимость операций по увеличению груди.
«Выросли цены на импланты и всю остальную расходную часть, но цена операции складывается не только из этого. Операции тоже подорожали, но не на 50% или 100%, а где-то на 15-20%. В разных клиниках разные цены. Бывают цены в 300-400 тысяч рублей, а есть и хирурги, которые оперируют за миллион. Сейчас люди приходят на операции каждый день», - сказал НСН доктор наук, профессор, руководитель сети клиник «Фрауклиник» Сергей Блохин.
Со своей стороны, пластический хирург Филипп Выступец сообщил НСН, что операции подорожали на 40%.
«Сегодня операция маммопластика стала дороже примерно на 40%, однако спрос из-за этого не упал. Увеличить грудь сегодня стоит в среднем 350 тысяч рублей, в регионах – немножко подешевле, возможно, 300 тысяч. Средний возраст пациенток, которые обращаются за такими операциями, около 30 лет. Импланты все есть в наличии, просто они стали немножко дороже. Здесь ничего сложного, находятся новые обходные логистические пути, чаще всего их привозят через Армению и Казахстан, а также через другие страны Европы и Азии, даже через Бразилию», - заключил собеседник НСН.
Сексолог Керим Костоев ранее защитил от хейтеров блогера Иду Галич, указав в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что маленькую грудь не стоит считать недостатком.
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