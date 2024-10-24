Приграничные области РФ получат миллиард рублей на оплату простоя работников
Кабмин выделит предприятиям Белгородской, Брянской и Курской областей более миллиарда рублей. Как сообщает пресс-служба правительства РФ, об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
По его словам, данные средства будут направлены юридическим лицам и ИП, которые были вынуждены приостановить свою деятельность по независящим от них причинам.
В частности, деньги выделяются на частичную компенсацию расходов на оплату труда работников за время простоя – с августа по декабрь 2024 года.
«Рассчитываем, что государственное финансирование позволит поддержать людей в приграничных субъектах... сократить издержки предприятий, сохранить производства и сотрудников», – заключил Мишустин.
Ранее замгубернатора Курской области Сергей Стародубцев заявил, что ущерб экономике региона после вторжения украинских войск составил более 117 млрд рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru