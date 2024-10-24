Приграничные области РФ получат миллиард рублей на оплату простоя работников

По его словам, данные средства будут направлены юридическим лицам и ИП, которые были вынуждены приостановить свою деятельность по независящим от них причинам.

В частности, деньги выделяются на частичную компенсацию расходов на оплату труда работников за время простоя – с августа по декабрь 2024 года.

«Рассчитываем, что государственное финансирование позволит поддержать людей в приграничных субъектах... сократить издержки предприятий, сохранить производства и сотрудников», – заключил Мишустин.

Ранее замгубернатора Курской области Сергей Стародубцев заявил, что ущерб экономике региона после вторжения украинских войск составил более 117 млрд рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

