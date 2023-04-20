Пригожин иронично отреагировал на санкции Швейцарии против ЧВК «Вагнер»
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин с иронией отреагировал на введение Швейцарией санкций против «Вагнеров», составив срочное обращение к президенту Швейцарии Алену Берсе.
«В связи с санкциями Швейцарии ЧВК «Вагнер» может начать испытывать серьезные трудности. Дело в том, что часть наших сухих пайков укомплектованы сыром «Эмменталь» Новогрудского комбината. Прошу Вас в кратчайшие сроки ответить, можем ли мы дальше употреблять этот сыр несмотря на санкции? И не будет ли подвергнуто вторичным санкциям Республика Беларусь, как место проживания коров - источника сырья Новогрудского комбината», - следует из обращения к швейцарскому президенту.
Предприниматель просит скорее ответить на его запрос и отмечает, что в случае запрета употребления «Эмменталя» бойцы ЧВК «Вагнер» перейдут на Краковскую колбасу.
Ранее Евгений Пригожин, отвечая на журналистский запрос о приезде президента Украины Владимира Зеленского в Авдеевку, предложил ему перебросить бойцов под Артемовск (Бахмут), чтобы потом наградить их посмертно, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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