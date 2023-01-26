Пригожин: Войну в Сирии выиграл ЧВК «Вагнер», а не армия

Основатель частной военной компании «Вагнер», бизнесмен Евгений Пригожин ответил на запрос НСН, что его бойцы в одиночку «де-факто выиграли сирийскую войну».

«ЧВК «Вагнер» выполняла большинство боевых задач по уничтожению ИГ (Исламское государство, запрещенная в России террористическая организация, - прим. НСН). И это тайна, которая теперь не покрыта мраком», - сказал Пригожин.

Он отметил, что решение уйти в Сирию и другие страны было принято в 2015 году, когда им пришлось покинуть Донбасс из-за интриганов.

«Мы ушли в далекие страны. И там, зализывая раны, вершили Величие России. И бросать это дело мы не будем. И ни у кого нет права нам указывать. А что касается культурных, мягких, ненавязчивых советов, то мы их получаем от специалистов по соответствующим каналам», - пояснил Пригожин.

Ранее Евгений Пригожин рассказал НСН о планах «Вагенра» в Африке.

