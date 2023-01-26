Пригожин рассказал о планах ЧВК «Вагнер» в Африке

Основатель частной военной компании "Вагнер", бизнесмен Евгений Пригожин рассказал НСН об отправке бойцов в Африку и назвал это абсолютной необходимостью.

"Если я сейчас выведу оттуда сто, двести или пятьсот бойцов, то эта страна просто перестанет существовать. Это судьбы миллионов людей, которые в нас верили и будут верить", - ответил на запрос НСН Пригожин.

Он признался, что дал слово президентам ряда африканских государств, поэтому у него теперь есть ряд определенных обязательств. И поэтому вывозить бойцов "Вагнера", находящихся в Африке, для участия в спецоперации на Украине Пригожин не будет.

"Как бы нам ни было тяжело справляться без наших товарищей, которые находятся в Африке, они по-прежнему будут находиться там и выполнять те задачи, которые есть", - заявил НСН Пригожин.



