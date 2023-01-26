Пригожин рассказал о планах ЧВК «Вагнер» в Африке
Редакция НСН получила ответ от владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина на свой запрос...
Основатель частной военной компании "Вагнер", бизнесмен Евгений Пригожин рассказал НСН об отправке бойцов в Африку и назвал это абсолютной необходимостью.
"Если я сейчас выведу оттуда сто, двести или пятьсот бойцов, то эта страна просто перестанет существовать. Это судьбы миллионов людей, которые в нас верили и будут верить", - ответил на запрос НСН Пригожин.
Он признался, что дал слово президентам ряда африканских государств, поэтому у него теперь есть ряд определенных обязательств. И поэтому вывозить бойцов "Вагнера", находящихся в Африке, для участия в спецоперации на Украине Пригожин не будет.
"Как бы нам ни было тяжело справляться без наших товарищей, которые находятся в Африке, они по-прежнему будут находиться там и выполнять те задачи, которые есть", - заявил НСН Пригожин.
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