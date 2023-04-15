Пригожин прокомментировал развивающийся жёлто-синий флаг около Таврического дворца в Петербурге

«Это то «глубинное государство», о котором я вчера рассказывал. Одни погибают для того, чтобы сорвать этот флаг, а другие, топчась по их телам и плюя им в закрытые глаза, вешают его и прославляют», - приводит слова бизнесмена его пресс-служба.

Издание «Фонтанка» в пятницу, 14 апреля, опубликовало видео, на котором можно наблюдать развивающийся жёлто-синий флаг около Таврического дворца. В нем открылась очередная сессия Межпарламентской ассамблеи стран СНГ.

Ранее глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин написал статью про перспективы спецоперации - «Только честный бой: никакого договорняка», передает «Радиоточка НСН».