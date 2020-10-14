Пригожин потребовал от Навального 5 млн рублей
Бизнесмен Евгений Пригожин подал против оппозионного политика Алексея Навального и его коллеги из Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь иски по 5 миллионов рублей каждый.
Бизнесмен посчитал, что заявления оппозиционеров о некачественных поставках питания в школы его компании «Конкорд» должны быть опровергнуты. Истец потребовал взыскать с Навального и Соболь компенсацию за причиненный ему моральный вред на общую сумму 10 миллионов рублей.
В прошлом году Арбитражный суд Москвы уже выносил решение о взыскании с Соболь, Навального и ФБК 88 миллионов рублей. В августе этого года Пригожин выкупил долг Навального перед своей компанией.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru