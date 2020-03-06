Пригожин поставил в пример Ангелу Меркель, не забыв и про Валерию

«Может, все дело в неудачной попытке Ксении Собчак баллотироваться в президенты. Шутка. Как сказала Валерия, только самодостаточный мужчина способен признать успех женщины. Женщины – это мерило нашего счастья и стабильности. Более ответственных людей, чем женщины я не встречал. Мне в работе женщины больше пользы приносят, чем мои собратья. Ни разу меня женщины в делах не подводили. Мой кредит доверия к женщине немного другой, чем у большей массы людей. Вот в Германии у власти уже 14 лет Ангела Меркель. И Германия находится в самом стабильном состоянии среди всех европейских стран», - напомнил он.

Ранее супруга Пригожина, певица Валерия объявила о намерении создать партию «Сильные женщины», вместе с которой она собирается баллотироваться в Госдуму в 2021 году.

