Пригожин пообещал дочери Алсу «фантастическую карьеру»
Российский продюсер Иосиф Пригожин готов помочь Микелле Абрамовой, дочери Алсу, из-за победы которой в шоу «Голос. Дети» разгорелся скандал из-за накруток голосования.
Пригожин пообещал юной исполнительнице «фантастическую карьеру», если к нему за поддержкой обратятся ее родители.
«Я готов ее поддержать, я абсолютно уверен, если Микелла не передумает, то шансы у нее фантастические, она очень талантливая», — заявил Пригожин.
Ранее первый зампред комитета по образованию и науке Госдумы РФ и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко предложил в эфире НСН перестать заставлять детей соревноваться по-взрослому.
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