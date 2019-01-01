Пригожин пообещал дочери Алсу «фантастическую карьеру»

Российский продюсер Иосиф Пригожин готов помочь Микелле Абрамовой, дочери Алсу, из-за победы которой в шоу «Голос. Дети» разгорелся скандал из-за накруток голосования.

Пригожин пообещал юной исполнительнице «фантастическую карьеру», если к нему за поддержкой обратятся ее родители.

«Я готов ее поддержать, я абсолютно уверен, если Микелла не передумает, то шансы у нее фантастические, она очень талантливая», — заявил Пригожин.

Ранее первый зампред комитета по образованию и науке Госдумы РФ и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко предложил в эфире НСН перестать заставлять детей соревноваться по-взрослому.

