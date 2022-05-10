Пригожин осудил слова Панина о бессмысленности Дня Победы

Артист несколько лет живет в Испании. Он заявил, что давно не считает День Победы праздником, а недавно и вовсе перестал понимать, зачем он нужен.

Пригожин в ответ заявил, что родители Алексея Панина должны сожалеть о его рождении. "Знаете, о чем должны сожалеть его родители? Что они произвели на свет этого дурака! Сегодня, как никогда, когда переписывают нашу историю – нужно помнить, чего стоила эта Победа. Сколько погибших было – людей разных национальностей и вероисповеданий! Сколько миллионов людей тогда погибло!" – подчеркнул продюсер.

Раскритиковала Панина и заслуженная артистка РСФСР и депутат Госдумы Елена Драпеко. «Как личность он деградировал абсолютно. Его высказывания не хочется комментировать», — отметила парламентарий.

Ранее Панин заявил о «домогательствах» советского актера Андрея Харитонова в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. По его словам, были домогательства со стороны очень известного советского актера, но он испугался, потому что Панину тогда было 18 лет.

