В РЖД отреагировали на выходку Пугачевой

В дирекции РЖД прокомментировали поступок народной артистки СССР Аллы Пугачевой, которая проехалась в машине по перрону одного из железнодорожных вокзалов Москвы, пишет Газета.ру.

Певица не помещала пассажирам, так как ее автомобиль был на второй платформе, которая является технической.

Однако в РЖД решили провести проверку действий сотрудников вокзала.

