Происшествия
Однако в РЖД решили провести проверку действий сотрудников вокзала.
В РЖД отреагировали на выходку Пугачевой
1 июля20:55
В дирекции РЖД прокомментировали поступок народной артистки СССР Аллы Пугачевой, которая проехалась в машине по перрону одного из железнодорожных вокзалов Москвы, пишет Газета.ру.
Певица не помещала пассажирам, так как ее автомобиль был на второй платформе, которая является технической.
Однако в РЖД решили провести проверку действий сотрудников вокзала.
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ТЕГИ:Алла ПугачеваРжд
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